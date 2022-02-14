В российской Госдуме будут голосовать за признание ЛДНР

Две партии внесли проект постановлений о признании террористов. Фото: Reuters

Два постановления о признании террористических организаций ДНР и ЛНР будут рассмотрены в Государственной думе России.

Одно постановление внесла партия "Единая Россия". Второе – Коммунистическая партия РФ, передает "Интерфакс".

Коммунисты представили свой проект постановления еще в январе.

Второй проект появился 14 февраля. Его подали "едросы" Виктор Водолацкий и Артем Туров. Они предлагают провести консультации с МИДом России, после чего обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

"Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". За прошлые годы на основе всенародного волеизъявления в "республиках" построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", – пишут авторы постановления.

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Оба проекта вынесут на голосование Госдумы 15 февраля.

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