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понедельник, 14 февраля 2022 15:12

В российской Госдуме будут голосовать за признание ЛДНР

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В российской Госдуме будут голосовать за признание ЛДНР
Две партии внесли проект постановлений о признании террористов. Фото: Reuters

Два постановления о признании террористических организаций ДНР и ЛНР будут рассмотрены в Государственной думе России.

Одно постановление внесла партия "Единая Россия". Второе – Коммунистическая партия РФ, передает "Интерфакс".

Коммунисты представили свой проект постановления еще в январе.

Второй проект появился 14 февраля. Его подали "едросы" Виктор Водолацкий и Артем Туров. Они предлагают провести консультации с МИДом России, после чего обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

"Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". За прошлые годы на основе всенародного волеизъявления в "республиках" построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", – пишут авторы постановления.

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Оба проекта вынесут на голосование Госдумы 15 февраля.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает скопление военной техники боевиков на Донбассе. Среди нее – танки, гаубицы, "Грады" и БТРы. ОБСЕ заметила 8 гаубиц и 3 реактивные системы залпового огня

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14
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