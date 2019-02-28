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четверг, 28 февраля 2019 10:42

В огне заживо сгорели маленькие дети

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В огне заживо сгорели маленькие дети
В Ясиноватой загорелся дом, сгорели 3-е несовершеннолетних детей. Фото: Униан

В захваченной боевиками Ясиноватой Донецкой области в результате пожара погибли 3 детей.

По информации террористов 27 февраля занялся частный дом, сообщает Depo.Донбас.

Причина пожара устанавливается. Огонь уничтожил пол, стены вещи и мебель. Стены дома закопчены.

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"В результате погибли трое детей: девочка 2013 года рождения и два мальчика - 2014 и 2017 годов рождения", - говорится в сообщении.

Сегодня, 24 февраля, примерно в 5:00 утра, российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел населенных пунктов Золотое и Новоалександровка на Донбассе.

Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов, сообщили в в пресс-центре штаба ООС.

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28
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