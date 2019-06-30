В Одессу сходятся боевые корабли

Сегодня утром в Практическую гавань порта Одессы зашел грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира" и болгарский фрегат "Бодрый".

Также в городе для участия в учениях "Си Бриз-2019" ожидают мероприятие американского ракетного эсминца USS Carney DDG64, сообщает Думская.

Carney - частый гость черноморского региона. Впервые он зашел в Черное море в 2005 году, в 2016-м посещал румынскую Констанцу, а в 2017-м был в Одессе и участвовал в "Си Бриз".

Автор: Думская Американский ракетный эсминец USS Carney DDG64

Корвет "Бодрый" во второй раз в Одессе. Корабль принадлежит к советскому проекту 1241.2 "Молния".

Автор: Думская Эсминец "Бодрый" при заходе в Одессу

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Корабль "Очамчира" является бывшим американским катером типа Island, который в прошлом году американцы передали грузинской стороне.

Автор: Думская Грузинский катер типа "Island"

В Черном море утонули двое оккупантов. При жизни были военнослужащими-контрактниками.