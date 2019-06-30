В Одессу сходятся боевые корабли

 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 774
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1152
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
1 Просмотров: 3097
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1809
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 648
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1458
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24516
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3753
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6939
Фото
Все фото
7
3
4
3
5
Больница &quot;заболела&quot;: показали руины донецкой поликлиники
Больница "заболела": показали руины донецкой поликлиники
Разоблачили еще один фейк о паспортах России
Разоблачили еще один фейк о паспортах России
&quot;Бригаду 200&quot; пополнил еще один предатель Украины
"Бригаду 200" пополнил еще один предатель Украины
Украинского политзаключенного, осужденного в РФ, содержат в харьковской колонии
Украинского политзаключенного, осужденного в РФ, содержат в харьковской колонии
Показали новых рядовых российской &quot;бригады 200-х&quot;
Показали новых рядовых российской "бригады 200-х"
Видео
Все видео
Освобожденных из плена украинцев встретили в Киеве: видео
Освобожденных из плена украинцев встретили в Киеве: видео
Минобороны отрицает, что покупала опасное оборудование солдат
Минобороны отрицает, что покупала опасное оборудование солдат
Что такое Колокол памяти и почему он раздается
Что такое Колокол памяти и почему он раздается
Показали уничтожение укрепления боевиков на Донбассе
Показали уничтожение укрепления боевиков на Донбассе
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 324
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1458
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1395
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2061
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11124
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 720
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
воскресенье, 30 июня 2019 11:33

В Одессу сходятся боевые корабли

  Комментировать

Сегодня утром в Практическую гавань порта Одессы зашел грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира" и болгарский фрегат "Бодрый".

Также в городе для участия в учениях "Си Бриз-2019" ожидают мероприятие американского ракетного эсминца USS Carney DDG64, сообщает Думская.

Carney - частый гость черноморского региона. Впервые он зашел в Черное море в 2005 году, в 2016-м посещал румынскую Констанцу, а в 2017-м был в Одессе и участвовал в "Си Бриз".

Автор: Думская
  Американский ракетный эсминец USS Carney DDG64
Американский ракетный эсминец USS Carney DDG64

Корвет "Бодрый" во второй раз в Одессе. Корабль принадлежит к советскому проекту 1241.2 "Молния".

Автор: Думская
  Эсминец "Бодрый" при заходе в Одессу
Эсминец "Бодрый" при заходе в Одессу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото

Корабль "Очамчира" является бывшим американским катером типа Island, который в прошлом году американцы передали грузинской стороне.

Автор: Думская
  Грузинский катер типа "Island"
Грузинский катер типа "Island"

В Черном море утонули двое оккупантов.

При жизни были военнослужащими-контрактниками.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Одессу сходятся боевые корабли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Украина остановилась в шаге от полуфинала кубка мира

Карманники оккупировали знаменитый мост

Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села

Назарий Яремчук "поймал" рак после Чернобыля

Самое читаемое
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
6
 Просмотров: 23590
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
15
 Просмотров: 18027
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 13195
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами 3 Просмотров: 12114
Чем запомнятся последние выходные июня - впечатляющий прогноз астролога
Чем запомнятся последние выходные июня - впечатляющий прогноз астролога
 Просмотров: 9405
Донбасс
Войска с российской стороны были отведены - Кучма о Станице Луганской
Войска с российской стороны были отведены - Кучма о Станице Луганской Просмотров: 1683
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской 4 Просмотров: 6867
Двух оккупантов уничтожено, один ранен: боевики продолжают стрелять
Двух оккупантов уничтожено, один ранен: боевики продолжают стрелять Просмотров: 225
Боевики едва не взорвали украинские позиции в Марьинке
Боевики едва не взорвали украинские позиции в Марьинке Просмотров: 3708
Воины объединились с театром: презентовали новый проект для поддержки ветеранов Донбасса
Воины объединились с театром: презентовали новый проект для поддержки ветеранов Донбасса Просмотров: 81
Больше всего комментируют
10
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
4
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
3
Кандидаты от "Слуги народа" дали важные обязательства
3
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
2
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
Голосов: 1988
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua