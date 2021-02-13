В Одесской области состоится прощание с погибшим бойцом ВСУ

Церемония прощания с погибшим на Донбассе военнослужащим 28-й ОМБр, солдатом Владиславом Лященко состоится в понедельник, 15 февраля.
Траурные мероприятия начнутся в 11:00 в Свято-Николаевском храме города Килия Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
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Владислав Лященко (1996 года рождения) родился в г.Килия. Был солдатом, военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады.
Погиб 11 февраля около 20:45 в районе с.Новомихайливка Марьинского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения.
В Киевской области в результате ДТП погиб ветеран АТО 45-летний Руслан Сивирський, позывной "Абдула". Он воевал в батальоне "Січ".
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