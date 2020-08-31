В Нидерландах возобновили судебный процесс по делу MH17

Суд ожидает доклада от защиты относительно прогресса в формировании новых требований о дополнительных расследованиях. Фото: Reuters

31 августа в Нидерландах возобновятся слушания по делу о крушении малазийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом. Главной темой обсуждения будут требования компенсации со стороны родственников.

Суд также рассчитывает заслушать защиту с требованиями по дополнительному расследованию, передает УНН.

В марте суд поднял ряд вопросов, касавшихся возможных требований о компенсации со стороны родственников. Прокуратура частично и в предварительном порядке дала ответы, а юристы родственников заявили, что подготовятся к началу сентября.

В частности, суд ожидает доклада от защиты относительно прогресса в формировании новых требований о дополнительных расследованиях. Речь идет не только о требованиях, что защита может сформулировать без консультаций со своим клиентом Олегом Пулатовим, который проходит одним из четырех обвиняемых по делу, но и о требованиях, которые зависят от таких консультаций.

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Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, был сбит 17 июля 2014 года неподалеку от города Торез Донецкой области, когда уже шла российская агрессия против Украины.

В катастрофе погибли все пассажиры и экипаж - 298 человек, 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди них было 80 детей, 3 из которых - младенцы.