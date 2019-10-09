В Минобороны похвастались новыми казармами

Фото: Минобороны

В Министерстве обороны Украины похвастались новыми казармами для военнослужащих, находящихся на контрактной службе.

Сооружения возведены по типовому проекту 2-этажного общежития и рассчитаны на 125 человек, рассказали в Министерстве обороны.

Условия в этих казармах намного лучше, ведь у каждого военного есть свое личное пространство, душ и кухня с новейшими индукционными плитами и жаровыми шкафами.

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Также военные планируют оборудовать в подвале спортзал, а в так называемой "нулевой" комнате - зону отдыха, укомплектованную мягкой мебелью и телевизором.

Министерство обороны показало новые казармы на полигоне "Широкий лан". Сейчас там идет строительство военного городка