В Луганской области оккупанты завернули наблюдателей ОБСЕ

Украинский военный с укрытия наблюдает за позициями российских оккупантов. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В Луганской области на блокпосте возле Станицы Луганской российские оккупанты не пропустили на подконтрольную правительству Украины территорию наблюдателей ОБСЕ.

Произошло это утром 9 января, говорится в отчете наблюдателей.

Патруль СММ направлялся из неподконтрольных правительству районов.

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"Запрет доступа произошел в 09:53 на блокпоста вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской. Член вооруженных формирований не пропустил одного из двух наблюдателей, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, мотивировав это "отсутствием предварительного уведомления о пересечении второго члена Миссии", - сообщили в отчете.

Отмечается, что никто из этих наблюдателей в подконтрольные правительству районы не попал. Оба вернулись на базу в неподконтрольном правительству Луганске.

8 января российские боевики на Донбассе использовали запрещенное оружие и ранили украинского военного. Он находится в больнице, состояние его удовлетворительное.