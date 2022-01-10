В Луганской области оккупанты завернули наблюдателей ОБСЕ

 
Ексклюзивы
1/5
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 225
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 15813
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 9369
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
10 Просмотров: 5976
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 12762
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 774
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2421
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1584
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
Просмотров: 3519
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Просмотров: 1773
Фото
Все фото
3
4
3
10
7
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Самолеты НАТО проводят разведку над Крымом и восточными территориями
Самолеты НАТО проводят разведку над Крымом и восточными территориями
В Одесской области морпехи зачистили &quot;захваченный&quot; аэродром и высадили десант
В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов
СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов
Видео
Все видео
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4599
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3627
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2034
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3258
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1719
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 396
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
понедельник, 10 января 2022 06:55

В Луганской области оккупанты завернули наблюдателей ОБСЕ

  Комментировать
В Луганской области оккупанты завернули наблюдателей ОБСЕ
Украинский военный с укрытия наблюдает за позициями российских оккупантов. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В Луганской области на блокпосте возле Станицы Луганской российские оккупанты не пропустили на подконтрольную правительству Украины территорию наблюдателей ОБСЕ.

Произошло это утром 9 января, говорится в отчете наблюдателей.

Патруль СММ направлялся из неподконтрольных правительству районов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту

"Запрет доступа произошел в 09:53 на блокпоста вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской. Член вооруженных формирований не пропустил одного из двух наблюдателей, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, мотивировав это "отсутствием предварительного уведомления о пересечении второго члена Миссии", - сообщили в отчете.

Отмечается, что никто из этих наблюдателей в подконтрольные правительству районы не попал. Оба вернулись на базу в неподконтрольном правительству Луганске.

8 января российские боевики на Донбассе использовали запрещенное оружие и ранили украинского военного. Он находится в больнице, состояние его удовлетворительное.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Луганской области оккупанты завернули наблюдателей ОБСЕ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 15822
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 12762
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 11727
На гостелеканале &quot;Рада&quot; хвалят Лукашенко и армию Путина
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
 2 Просмотров: 10368
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
 Просмотров: 9369
Донбасс
Оккупанты били из минометов, гранатометов и пулеметов: воин ВСУ раненный
Оккупанты били из минометов, гранатометов и пулеметов: воин ВСУ раненный Просмотров: 126
На Донбассе оккупанты обстреляли украинских военных запрещенным оружием — есть раненый
На Донбассе оккупанты обстреляли украинских военных запрещенным оружием — есть раненый Просмотров: 387
Боевики обстреляли украинских военных из минометов, есть раненый
Боевики обстреляли украинских военных из минометов, есть раненый Просмотров: 234
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
3
 5 Просмотров: 3519
В Минобороны рассказали, кого будут набирать в состав территориальной обороны
В Минобороны рассказали, кого будут набирать в состав территориальной обороны Просмотров: 1683
Больше всего комментируют
10
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
9
"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост
5
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
5
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
5
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
Голосов: 12212
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть