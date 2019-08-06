В ЛНР подготовили неприятный сюрприз для бюджетников

 
Ексклюзивы
1/5
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1665
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3042
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 11718
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14220
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 711
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2781
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3258
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2889
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 756
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
4
16
5
12
3
&quot;Рабочая молодежь ДНР&quot; устроила БДСМ на фестивале
"Рабочая молодежь ДНР" устроила БДСМ на фестивале
Широкино - наиболее разрушенный населенный пункт российско-украинской войны
Широкино - наиболее разрушенный населенный пункт российско-украинской войны
&quot;Разведение сил&quot;: что сейчас происходит в Станице Луганской
"Разведение сил": что сейчас происходит в Станице Луганской
&quot;И в воду, и в разведку&quot; - военные прошли обучение в условиях боя
"И в воду, и в разведку" - военные прошли обучение в условиях боя
&quot;Еще одна зона отчуждения&quot; - показали свежие фото оккупированного Донецкая
"Еще одна зона отчуждения" - показали свежие фото оккупированного Донецкая
Видео
Все видео
Минбороны отказалось от броневиков "Дозор-Б". Покупают польский аналог
Минбороны отказалось от броневиков "Дозор-Б". Покупают польский аналог
Бывшие пленники рассказали о пытках током в тюрьмах боевиков
Бывшие пленники рассказали о пытках током в тюрьмах боевиков
Тогда погиб первый "азовец" - 5 лет назад украинские военные освободили Марьинку
Тогда погиб первый "азовец" - 5 лет назад украинские военные освободили Марьинку
"Иди отсюда, оккупант бесов" - украинец поскандалил с российским журналистом
"Иди отсюда, оккупант бесов" - украинец поскандалил с российским журналистом
Российское оружие на защите Украины: изъятый ЗРК передали в Минобороны
Российское оружие на защите Украины: изъятый ЗРК передали в Минобороны
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3456
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 711
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7299
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 441
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
вторник, 06 августа 2019 08:38

В ЛНР подготовили неприятный сюрприз для бюджетников

  Комментировать
В ЛНР подготовили неприятный сюрприз для бюджетников
Бюджетники так называемой ЛНР до конца года будут жить без выплат. Фото: i.obozrevatel.com

В казне так называемой республики ЛНР не нашлось денег на социальные выплаты, поэтому к концу года люди их не получат.

О такой официальной информации "министра экономики республики" и о том, что население вынуждено будет еще туже подтянуть пояса написал Дмитрий Черкасов в блоге для "Обозреватель".

"Промышленность в ужасном состоянии, ни одно предприятие не работает даже на 15%. Ниоткуда черпать деньги. Люди скоро не смогут купить себе и буханки хлеба. А теперь представьте себе еще полгода без материальной помощи! Вам же 5 лет назад обещали улучшение на 101%. Пошел шестой год, а вы с каждым днем ​​живете все хуже ", - отметил блогер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленая вода, высокие цены и KAZKA: жители оккупированного Донбасса шикуют на курорте

Черкасов утверждает, что высшие чиновники так называемой ЛНР дальше зарабатывают на контрабанде различных товаров. Они также отмывают деньги на ремонте дорог и строительстве пунктов пропуска. Еще они продают то, что осталось от луганских заводов в России.

"Тот же" министр экономики "купил себе в России элитное авто, отдохнул в Краснодарском крае, а вас продолжает обманывать. Люди, вы готовы работать за спасибо? Или уже снимите розовые очки и увидите реальную картину после прихода русского мира. Вы не живете, а выживаете. Может уже достаточно идти на поводу у тех, кто на вас только зарабатывает? " - обратился Черкасов к жителям в ЛНР.

С оккупированной Луганщины выехали почти все жители, а те, кто остались вынуждены работать разнорабочими. Одна из местных жительниц оккупированной территории написала открытое письмо, в котором жалуется на нынешние условия жизни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ЛНР подготовили неприятный сюрприз для бюджетников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов

Самое читаемое
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 18 Просмотров: 42489
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
4
 1 Просмотров: 19728
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 3 Просмотров: 18748
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 18702
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 14734
Донбасс
На Донбассе продолжаются обстрелы: есть раненый
На Донбассе продолжаются обстрелы: есть раненый Просмотров: 63
Жители "серой зоны" получат гумпомощь на $1 миллион
Жители "серой зоны" получат гумпомощь на $1 миллион Просмотров: 117
Жена полковника Безъязыкова рассказала поразительные факты о его освобождении из плена
Жена полковника Безъязыкова рассказала поразительные факты о его освобождении из плена Просмотров: 1206
"Славик, спам!": Звезда "Шахтера" Пятов снялся в мотивирующем ролике для школьников Донбасса
"Славик, спам!": Звезда "Шахтера" Пятов снялся в мотивирующем ролике для школьников Донбасса Просмотров: 540
Что известно о новом командующем ООС
Что известно о новом командующем ООС
 Просмотров: 2232
Больше всего комментируют
18
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
8
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
6
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
5
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
4
Сибирь в огне: россияне не могут остановить пламя
Голосов: 4135
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua