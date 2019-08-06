В ЛНР подготовили неприятный сюрприз для бюджетников

Бюджетники так называемой ЛНР до конца года будут жить без выплат. Фото: i.obozrevatel.com

В казне так называемой республики ЛНР не нашлось денег на социальные выплаты, поэтому к концу года люди их не получат.

О такой официальной информации "министра экономики республики" и о том, что население вынуждено будет еще туже подтянуть пояса написал Дмитрий Черкасов в блоге для "Обозреватель".

"Промышленность в ужасном состоянии, ни одно предприятие не работает даже на 15%. Ниоткуда черпать деньги. Люди скоро не смогут купить себе и буханки хлеба. А теперь представьте себе еще полгода без материальной помощи! Вам же 5 лет назад обещали улучшение на 101%. Пошел шестой год, а вы с каждым днем ​​живете все хуже ", - отметил блогер.

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Черкасов утверждает, что высшие чиновники так называемой ЛНР дальше зарабатывают на контрабанде различных товаров. Они также отмывают деньги на ремонте дорог и строительстве пунктов пропуска. Еще они продают то, что осталось от луганских заводов в России.

"Тот же" министр экономики "купил себе в России элитное авто, отдохнул в Краснодарском крае, а вас продолжает обманывать. Люди, вы готовы работать за спасибо? Или уже снимите розовые очки и увидите реальную картину после прихода русского мира. Вы не живете, а выживаете. Может уже достаточно идти на поводу у тех, кто на вас только зарабатывает? " - обратился Черкасов к жителям в ЛНР.

С оккупированной Луганщины выехали почти все жители, а те, кто остались вынуждены работать разнорабочими. Одна из местных жительниц оккупированной территории написала открытое письмо, в котором жалуется на нынешние условия жизни.