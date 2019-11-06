В Киев прибыли раненые бойцы - нужна помощь

Бойцам нужна кровь, вещи и продукты. Фото: Facebook

В Главный военный клинический госпиталь Киева прибыл борт с тяжелоранеными бойцами.

Военные нуждаются в помощи, сообщила волонтер Наталья Юсупова в Facebook.

"В Киев прибыл борт с ранеными, сделайте репост, пожалуйста! По Столичному шоссе снова мчались скорые с мигалками, среди прибывших - воины с ампутацией и в очень тяжелом состоянии. За 3 последних месяца более 90 раненых", - написала она.

Раненым нужна кровь, сдать которую можно с понедельника по четверг с 9 до 12, при себе иметь паспорт.

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Также раненым бойцам можно приносить соки, воду, йогурты, колбасу, сыр, сахар, конфеты, кофе и чай. Нужна одежда - футболки, спортивные костюмы, куртки. Из лекарств - дексалгин и кетанов.

Адвокат Егор Шишкин передал 10-й морской авиационной бригаде лекго транспортный самолет Ан-2. Церемония передачи прошла на военном аэродроме Кульбакино, что на окраине Николаева, пишет Украинская милитаристский портал.