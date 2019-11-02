В Испании внезапно умер ветеран АТО: родные просят о помощи

Ветеран АТО Ярослав Головай умер за границей. Фото: Facebook

В Испании внезапно умер ветеран АТО Ярослав Головай.

Он воевал в 2014 году на Донбассе в составе батальона "Айдар". Об этом сообщила бывшая участница российско-украинской войны Юлия Толопило в Facebook.

"Наш собрат Головай Ярослав (Комарик), который служил в 2014 году в "Айдаре", на днях умер находясь за границей в Испании. Срочно нужна ваша помощь по сбору средств на кремацию там на месте. Его мать потеряла уже второго сына и помочь ей просто некому, очень прошу всех мобилизоваться потому что времени мало, собрать 3500 евро нужно до понедельника", - написала она.

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В Киеве 26 октября похоронили ветерана АТО Виктора "Сенсея" Дегтярева. Он погиб в центре столицы от взрыва гранаты.