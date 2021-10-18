В Горловке боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ

 
Ексклюзивы
1/5
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1548
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2565
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 936
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1053
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2898
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1863
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1188
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1980
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3960
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 153
Фото
Все фото
8
5
6
10
32
В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ
В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ
&quot;Свободу патриотам - тюрьмы коллаборационистами&quot;: в Киеве состоялся масштабный &quot;Марш нации&quot;
"Свободу патриотам - тюрьмы коллаборационистами": в Киеве состоялся масштабный "Марш нации"
СБУ допросила боевика ЛНР: на его телефоне есть видео обстрела позций ВСУ
СБУ допросила боевика ЛНР: на его телефоне есть видео обстрела позций ВСУ
&quot;Выплакала все слезы&quot; - выпустили сериал о женщинах и войне
"Выплакала все слезы" - выпустили сериал о женщинах и войне
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Видео
Все видео
На Луганщине впервые провели парад ко Дню защитника Украины
На Луганщине впервые провели парад ко Дню защитника Украины
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1296
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1440
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1017
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1089
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 720
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
понедельник, 18 октября 2021 08:36

В Горловке боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ

  Комментировать
В Горловке боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ
Боевики действовали по тому же сценарию, что и в Донецке. Фото: Reuters

Боевики заблокировали наблюдателей из ОБСЕ на передовой патрульной базе в Горловке на Донбассе.

Окупать запрещали наблюдателям выйти из отеля, говорится в отчете СММ ОБСЕ за 17 октября.

Боевики действовали по схожему сценарию, как в Донецке.

Патруль вечером 17 октября обнаружил, что автомобильные ворота передовой патрульной базы закрыли с помощью цепи и навесного замка. У ворот поставили авто с надписью ДНР. Также там стояло двое вооруженных боевиков.

Владелец отеля, в котором расположена база, сообщил сотрудникам миссии, что им запретили выходить из помещения. Сослался на указ "мэра Горловки". Сказал, что все выходы заблокировали боевики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ

Через камеры видеонаблюдения работники ОБСЕ увидели, что перед отелем поставили три палатки.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила свою работу в Донбассе после "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке. 16 октября в Донецке возле гостиницы Park Inn, где располагается штаб-квартира ОБСЕ, прокремлевские "протестующие" заблокировали международных наблюдателей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Горловке боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
октября

Христианскую святыню до основания разрушили

Самое читаемое
Тигипко вышел на публику с новой пассией
Тигипко вышел на публику с новой пассией
15
 Просмотров: 13331
&quot;Пошел на х** в Москву&quot; - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
"Пошел на х** в Москву" - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
 1 Просмотров: 7308
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
9
 4 Просмотров: 6417
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
5
 Просмотров: 5580
&quot;Слуги&quot; и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане
"Слуги" и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане Просмотров: 4500
Донбасс
ОБСЕ остановила наблюдательную миссию на Донбассе
ОБСЕ остановила наблюдательную миссию на Донбассе Просмотров: 1026
Российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции ВСУ
Российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции ВСУ Просмотров: 72
Оккупанты использовали запрещенное оружие на Донбассе
Оккупанты использовали запрещенное оружие на Донбассе Просмотров: 117
В Луганской области гвардейцы задержали причастную к боевикам женщину
В Луганской области гвардейцы задержали причастную к боевикам женщину Просмотров: 1008
Российские оккупанты стянули технику к линии разграничения
Российские оккупанты стянули технику к линии разграничения Просмотров: 1935
Больше всего комментируют
16
Кива с автоматом и салютом "отпраздновал" годовщину смерти Бандеры
8
Порошенко вручили именную награду "30 лет Независимости Украины"
4
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
2
"Где реакция"? - к Венедиктовой и Монастырскому обратились из-за Кивы с автоматом
2
Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы
Голосов: 11672
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть