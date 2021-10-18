В Горловке боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ

Боевики действовали по тому же сценарию, что и в Донецке. Фото: Reuters

Боевики заблокировали наблюдателей из ОБСЕ на передовой патрульной базе в Горловке на Донбассе.

Окупать запрещали наблюдателям выйти из отеля, говорится в отчете СММ ОБСЕ за 17 октября.

Боевики действовали по схожему сценарию, как в Донецке.

Патруль вечером 17 октября обнаружил, что автомобильные ворота передовой патрульной базы закрыли с помощью цепи и навесного замка. У ворот поставили авто с надписью ДНР. Также там стояло двое вооруженных боевиков.

Владелец отеля, в котором расположена база, сообщил сотрудникам миссии, что им запретили выходить из помещения. Сослался на указ "мэра Горловки". Сказал, что все выходы заблокировали боевики.

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Через камеры видеонаблюдения работники ОБСЕ увидели, что перед отелем поставили три палатки.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила свою работу в Донбассе после "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке. 16 октября в Донецке возле гостиницы Park Inn, где располагается штаб-квартира ОБСЕ, прокремлевские "протестующие" заблокировали международных наблюдателей.