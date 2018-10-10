В Донецкой области назревает "хлебный бунт"

На оккупированной Донетчине вдвое поднимают цены на хлеб.
Теперь хлеб будет недоступен для безработных и пенсионеров, сообщает глава Института военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"В ДНР значительная часть хлебокомбинатов обнародовала информацию о намерениях поднять (а отдельные предприятия уже подняли) отпускные цены на хлебобулочные изделия. Учитывая увеличение стоимости отдельных видов сырья до 71% и рост цен на топливо, стоимость продукции может возрасти в 2-2,5 раза.
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Данная информация уже вызвала негативный резонанс среди местного населения оккупированных районов Донецкой области", - говорится в сообщении.
Чтобы отвлечь внимание местных жителей от подорожания продуктов, террористы распускают слухи о том, что украинская власть пойдет наступлением на церкви Московского патриархата.
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