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вторник, 24 июля 2018 19:45

В Донецке перевернулся автобус, много пострадавших

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В Донецке перевернулся автобус, много пострадавших
В Донецке произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Фото: соцсети

В Донецке произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.

В результате аварии автобус перевернулся, пострадали 10 человек. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

ДТП произошло на пересечении улиц Терешковой и Островского в Кировском районе города. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автобусу.

"ДТП, перекресток возле 27-й больницы. 6-утра. Жертв нет. По информации от очевидцев. ГАИ сказали, что дети с родителями отправлены в больницу, у детей ушибы", - говорится в сообщении.

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10 человек получили различные травмы в результате ДТП, среди пострадавших четверо несовершеннолетних. Подробности инцидента выясняет "полиция" ДНР.

Водитель маршрутки вместе с другом избил своего пассажира - инспектора Патрульной полиции. Он был не при исполнении и сделал замечание о нарушении Правил дорожного движения.

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