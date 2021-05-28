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пятница, 28 мая 2021 11:12

В Донецке ограбили торговый центр на €1 млн
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В Донецке местные жители и пророссийские боевики разграбили брошенный после ожесточенного боя в аэропорту магазин Metro.

Это произошло в среду 28 мая 2014 года.

Торговый центр Metro в Донецке разграбили 28 мая 2014 года
Фото: novosti.dn.ua
Торговый центр Metro в Донецке разграбили 28 мая 2014 года
Торговый центр Metro в Донецке разграбили 28 мая 2014 года
Торговый центр Metro в Донецке разграбили 28 мая 2014 года
Торговый центр Metro в Донецке разграбили 28 мая 2014 года

Из супермаркета Metro, который расположен на расстоянии около 1 км от Донецкого аэропорта, эвакуировали весь персонал и посетителей. Уже в тот же день в безлюдном торговом центре орудовали мародеры. Хватали все, что попадалось им под руки.

На снимках фотожурналиста Сергея Пономарева видно, как люди выносят продукты из торгового центра в пакетах и ​​вывозят в магазинных тележках. Все самое ценное - электронику, одежду, мебель и посуду - вынесли в первые дни.

Некоторые приходили туда просто как в бесплатный бар - напиться и закусить на халяву. Пьянка продолжалась в магазине всю ночь.

Народный депутат Олег Ляшко 28 мая сообщил, что "кадыровцы" и донские казаки с награбленным двигаются из Донецка в сторону российской границы.

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Компания Metro объявила, что ее убытки от потери товаров в разграбленном магазине превысили €1 млн. Однако наибольшие убытки немецкий ритейлер получил от разрушения инфраструктуры - повреждения систем кондиционирования, электроснабжения, водопровода и тому подобного.

В июне 2014-го директор по реструктуризации Metro Cash & Carry в Украине Клаус Ретиг заявил, что для восстановления гипермаркета понадобится минимум год времени и инвестиции в размере €10-15 млн. В заявлении говорилось, что сроки и стоимость восстановления торгового центра в Донецке будут зависеть от того, в каком состоянии магазин будет находиться после стабилизации ситуации в регионе.

Однако, магазин не восстанавливали - Metro не ведет деятельность на оккупированной территории Украины. В Донецкой области работает только один торговый центр сети - в Мариуполе.

Сейчас в Украине работают 23 оптовых центра и три оптовых магазина сети.

Косметолог из Ясиноватой Ирина Довгань рассказала, как пророссийские боевики полностью разграбили ее дом, устроили линчевание на площади Донецка, а также об избиении, пытках и изнасиловании.

Женщину арестовали и несколько дней пытали, чтобы выдала сообщников.

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Дата
28
мая

В Донецке ограбили торговый центр на €1 млн

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