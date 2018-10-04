В Донецке обсуждают подорожание продуктов

В Донецке выросли цены на еду / фото: dnews.dn.ua

В оккупированном Донецке повысились цены на продукты.

Подорожали курятина, свинина, а также лекарства, при этом зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне, пишет dnews.dn.ua.

"Сегодня заезжаю в магазин Шахтерской птицефабрики и вижу ценник - 230 руб. (100 грн по местному курсу на 04.10.18 г. - Gazeta.ua)! Пару недель назад она там 190 руб. (83 грн) стоила. То есть имеем подорожание на 20 %!" - пишет сайт.

Пользователи соцсетей говорят о том, что курица на прилавках магазинов - не очень хорошего качества.

"И ни слова о том, что эта курица вообще не съедобная", - цитирует сайт дончан.

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Цены значительно повысились, однако зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне, подытоживают на портале.

Экономику непризнанной ДНР в ближайшее время ждет коллапс, ведь держится она только на дотациях из российского бюджета. Такое мнение высказал координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.