В Донецке начали принимать заявления на российское гражданство

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали факт сбора заявлений. Фото: narodna-pravda.ua

Оккупационные власти Донецкой области начала собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов. Процесса активно способствует российская пропаганда.

Факт сбора заявок зафиксировали наблюдатели ОБСЕ и написали об этом на своей странице в Twitter.

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Кроме того, наблюдатели зафиксировали присутствие представителей российских СМИ.

"Это соответствует сложившейся пропагандистской практике России", - говорится в заявлении.

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании организации заявил, что принятие закона об украинском языке затрагивает права национальных меньшинств на Украине и идет вразрез с международным правом.