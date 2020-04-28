В деле МН17 фигурирует замглавы Погранслужбы РФ – расследование

Рассекретили имя одного из ключевых фигурантов дела о катастрофе "Боинга" над Донбассом. Фото: reuters.com

Назвали имя одного из ключевых фигурантов дела о сбитом над Донбассом пассажирском самолете компании Malaysia Airlines, выполнявшем регулярный рейс МН17.

Об этом пишет ТСН.ua со ссылкой на расследователей The Insider и Bellingcat, а также на русскую службу ВВС.

Ранее этот человек был известен только как высокопоставленный сотрудник ФСБ "Владимир Иванович". Его настоящее имя - Андрей Бурлака, генерал-полковник, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ.

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Расследователи утверждают, что именно он авторизовывал поставки боевикам тяжелой военной техники через российско-украинскую границу. В том числе и ЗРК "Бук".

Бурлака - начальник оперативного штаба Пограничной службы ФСБ, первый заместитель начальника Пограничной службы ФСБ, Является первым заместителем руководителя ФСБ Александра Бортникова.

Бурлака самый высокопоставленный из российских госслужащих, официально признанных фигурантами по делу MH17.

В телефонных перехватах, опубликованных Общей следственной группой (JIT), "Владимир Иванович" упоминается часто. Из контекста телефонных разговоров понятно, что он играл ключевую роль куратора военных действий на Донбассе. В частности, согласовывал передвижения вооружений через российско-украинскую границу.

В одном из разговоров 16 июля 2014 года, накануне катастрофы Boeing 777, тогда так называемый премьер-министр террористической ДНР Александр Бородай спрашивает "Владимира Ивановича", могут ли вертолеты сепаратистов работать в районе Мариновки. "Владимир Иванович", прежде чем ответить, просит "включить ключик" - то есть шифрование связи - после чего в записи слышен только шум.

Утром того же дня Бородай вместе с еще одним фигурантом дела - Игорем Гиркиным снимались в сюжете российского пропагандистского телеканала Lifenews в 6 км от Мариновки и в 3 км от места, где на следующий день был сбит малайзийский самолет.

О причастности Бурлаки к войне в Украине свидетельствуют его постоянные перелеты в 2014-м и 2015-м в Ростов, Крым и Краснодар - по информации расследователей, это были 3 центра управления "украинской операцией".

17 июля 2014 года в зоне вооруженного противостояния на Донбассе - в районе села Грабово неподалеку от Тореза Донецкой области - был сбит Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Расследование показало, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Его доставили из России и запустили с территории, контролируемой тогда сепаратистами под руководством российских кураторов. Фрагменты ракеты серии "Бук" обнаружили при вскрытии тел членов экипажа, а также в кабине самолета.