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пятница, 01 марта 2019 18:09

В автокатастрофе погиб волонтер
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Автор: UA: Ровно
  Трагически погиб известный активист, помогал украинской армии со времен АТО
Трагически погиб известный активист, помогал украинской армии со времен АТО

В автокатастрофе в Ровно погиб Андрей Берташ, руководитель "Всеукраинского союза участников боевых действий в АТО" Собратья Украины "в Ровенской области

Его автомобиль марки Mercedes Vito врезался в бетонное сооружение, сообщает UA:Ровно.

Трагически погиб известный активист, помогал украинской армии со времен АТО
Фото: UA: Ровно
Трагически погиб известный активист, помогал украинской армии со времен АТО
Трагически погиб известный активист, помогал украинской армии со времен АТО
Трагически погиб известный активист, помогал украинской армии со времен АТО
Трагически погиб известный активист, помогал украинской армии со времен АТО

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Трагическое ДТП произошло на кольцевом перекрестке на Льнокомбинатовском кольце. Полицейские установили, что водитель не справился с управлением.

На месте происшествия спасатели приложили все усилия, чтобы спасти пострадавшего, но его зажало в деформированном автомобиле. Андрей Берташ погиб на месте.

В 2018 году значительно больше украинцев стали заниматься волонтерской деятельностью.
В прошлом году доля украинских волонтеров выросла с 12% до 18%, говорится в результатах опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

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Дата
01
марта

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