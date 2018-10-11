Уничтожили опорник боевиков: видео

На военном опорнике боевиков ДНР произошел взрыв. фото иллюстративное

На оккупированной Донецкой украинские военные взорвали опорник боевиков.

Видео выложил в сеть офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"ВОП российско-оккупационных войск, а в миру "колорадов" - дымит. Пару секунд был ВОП - и нет. Шучу, есть только большая воронка и парочка новых контрактников в "200 бригаде", - прокомментировал сообщение военный.

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На коротком видео видно момент подрыва.

Украинские военные заняли "серую зону" на Донбассе, чтобы обезопасить себя от обстрелов террористов. Продвижение носило тактический характер.