Умер сержант ВСУ, который получил тяжелые ранения на Донбассе

Умер старший сержант Максим Кондратюк, получивший ранения 10 сентября во время выполнения боевой задачи.
"14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Кондратюк Максим Владимирович", - сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
У Максима Кондратюка осталась жена, дочь и родители.
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13 сентября в районе проведения операции объединенных сил погиб украинский военнослужащий. Обстоятельства трагедии выясняются.
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