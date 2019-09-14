Умер сержант ВСУ, который получил тяжелые ранения на Донбассе

Максим Кондратюк получил ранения 10 сентября в зоне ООС. Фото: Prm

Умер старший сержант Максим Кондратюк, получивший ранения 10 сентября во время выполнения боевой задачи.

"14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Кондратюк Максим Владимирович", - сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

У Максима Кондратюка осталась жена, дочь и родители.

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13 сентября в районе проведения операции объединенных сил погиб украинский военнослужащий. Обстоятельства трагедии выясняются.