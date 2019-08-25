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воскресенье, 25 августа 2019 15:34

Умер раненый сегодня военный

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Умер раненый сегодня военный
Умер один из раненых военных. ФОТО: УНН

Во время транспортировки от полученных ранений скончался один из военных, которые сегодня попали под огонь противника.

"К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался", - передает УНН.

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25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести.

24 августа боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Дата
25
августа

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