Умер молодой "киборг" - волонтер показала фото военного

Умер украинский боец-киборг ​​по имени Роман от кровоизлияния в мозг.

Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт. О смерти парня в Facebook сообщила волонтер Светлана Голуб.

Автор: facebook Умер молодой "киборг" Роман

"Тяжелая контузия, полученная при защите Донецкого аэропорта, требовала размеренной жизни по часам и постоянного лечения. Но у современных мальчиков, которые хотят чего-то достичь в жизни, совсем другие скорости. Мозг не выдержал: кровоизлияние", - пишет она.

По словам волонтера, погибший был родом из Донецка. В 2014 году он проходил срочную службу и таким образом отправился защищать аэропорт родного города от боевиков. После тяжелой контузии боец ​​проходил лечение в харьковском госпитале.

Автор: facebook Умер молодой "киборг" Роман

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За 20 дней до дембеля при невыясненных обстоятельствах погиб военный

Кроме того, Светлана поделилась содержанием разговора с матерью погибшего бойца: "Иннуся, как же так. Почему сразу не позвонила?

- У меня поломался телефон, а там все контакты. Ромка умер под Киевом, в детском лагере был вожатым. Ему был противопоказан воздух, обогащенный озоном, вот мозг и не выдержал ....

- Я ему УБД добилась, ушла с работы, каждый день ходила в военкомат. Он должен был после окончания смены сразу лечь в госпиталь. Не успел"..- мать тяжело вздыхает", - написала Светлана Голуб.

В Марьинке Донецкой области двое мужчин подорвались на неизвестном предмете во дворе частного дома.