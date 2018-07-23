Умер молодой "киборг" - волонтер показала фото военного

Умер украинский боец-киборг по имени Роман от кровоизлияния в мозг.
Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт. О смерти парня в Facebook сообщила волонтер Светлана Голуб.
"Тяжелая контузия, полученная при защите Донецкого аэропорта, требовала размеренной жизни по часам и постоянного лечения. Но у современных мальчиков, которые хотят чего-то достичь в жизни, совсем другие скорости. Мозг не выдержал: кровоизлияние", - пишет она.
По словам волонтера, погибший был родом из Донецка. В 2014 году он проходил срочную службу и таким образом отправился защищать аэропорт родного города от боевиков. После тяжелой контузии боец проходил лечение в харьковском госпитале.
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Кроме того, Светлана поделилась содержанием разговора с матерью погибшего бойца: "Иннуся, как же так. Почему сразу не позвонила?
- У меня поломался телефон, а там все контакты. Ромка умер под Киевом, в детском лагере был вожатым. Ему был противопоказан воздух, обогащенный озоном, вот мозг и не выдержал ....
- Я ему УБД добилась, ушла с работы, каждый день ходила в военкомат. Он должен был после окончания смены сразу лечь в госпиталь. Не успел"..- мать тяжело вздыхает", - написала Светлана Голуб.
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