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вторник, 18 февраля 2020 15:48

Умер киборг Евгений Арефьев

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Умер киборг Евгений Арефьев
"Спартак" воевал в составе 79-й отдельной аэромобильной бригады. Фото: Fb/Ivan Trembovetsky

В Славутиче Киевской области умер ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта 47-летний Евгений Арефьев с позывным "Спартак".

Об этом написал товарищ военного Иван Трембовецкий в Facebook.

"Настоящий офицер-профессионал. Ответственный командир, всегда заботился о солдатах. "Киборг", защищавший Донецкий аэропорт. Все знали его честным, порядочным товарищем, который всегда приходил на помощь", - пишут о воине на странице Славутичского городского совета.

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20 января Евгений отпраздновал свой 47-й день рождения, а через три дня появились первые сообщения, что у него случился инсульт. Он долго боролся с болезнью.

Капитан ВСУ Арефьев в советское время окончил Рязанское воздушно-десантное училище. После сокращения в 1990-х занимался строительными работами. С началом войны добровольцем ушел в военкомат. Служил командиром разведывательного взвода в первом батальоне 79-й отдельной аэромобильной бригады. Участвовал в боях за Донецкий аэропорт в октябре 2014-го.

3 ноября 2015 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Вследствие инсульта умер разведчик "Азова" Дмитрий Волонтирец. "Волыни" было 40 лет. Дома его ждали жена и сын.

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