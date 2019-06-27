Украинского политзаключенного, осужденного в РФ, содержат в харьковской колонии

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Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, осужденный в России по сфабрикованным обвинениям, 5 месяцев отбывает наказание в Украине. Громадське нашло Литвинова в колонии в Харькове.

В Диканевской колонии №12 он находится с 1 марта 2019. Статья, по которой он отбывает наказание та же, по которой его осудили в России - разбой, сообщает Громадське.

В тюрьме РФ он пробыл 5 лет. В Украине ему осталось отбыть еще 3,5 года.

"Меня депортировали из Магадана. В Магадане в суде мне сказали, что Украина согласилась, чтобы я отбывал срок дома, но Украина не могла такого сказать. Привезли меня в Старобельск в СИЗО, заседание Беловодский суд проводил без меня, и суд уже меня отправил сюда в исправительную колонию".

Он добавил, что написал письмо с просьбой помиловании президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Уроженец села Камышное Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года в Ростове-на-Дону на лечении. Он имел воспаление челюсти, а больница в Станице тогда была захвачена боевиками ЛНР.

Россияне его обвинили в том, что он в составе украинского батальона "Днепр-1" "убивал мирных жителей в селах Луганщины". Важно, что батальон "Днепр-1" никогда не воевал в Луганской области.

Ему грозило 25 лет тюрьмы. Но адвокат Виктор Паршутикин смог добиться изменения статьи на "разбой". В конце суд Ростова признал его виновным в том, что он якобы украл для нужд батальона два автомобиля. На суде же был подставной потерпевший, чьи автомобили якобы пропали.

Также адвокат Паршуткин доказал, что Литвинова пытали на допросах, и при задержании.

"Меня подвязывали на дерево, пускали по мне ток, стреляли между ног, я терял сознание, они себя называли людьми Захарченко", - рассказал он Общественном.

В Кремле заявили, что в вопросе обмена заложниками между Украиной и Россией нужно терпение.