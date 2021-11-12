Военный находится в удовлетворительном состоянии. Фото: "Арміяінформ"

На Донбассе один украинский военный получил ранения.

Он находится в лечебном заведении. Военный в удовлетворительном состоянии, сообщает Министерство обороны.

Всего в сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Четыре нарушения были связаны с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Украинские защитники открывали ответный огонь без применения запрещенного вооружения. Вынудили противника прекратить обстрелы.

В Луганской области зафиксировали вражеский беспилотник. Он пересек линию столкновения.

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"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Наблюдатели миссии ОБСЕ потеряли контроль над БПЛА малого радиуса действия вблизи Перевальска на оккупированной Луганской области. Команда Миссии не смогла вернуть летательный аппарат, после чего покинула этот район.