Украинский военный получил ранения на Донбассе

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм, 122 мм и минометы 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции украинских защитников вблизи Лебединского, а именно с 82-мм миномета враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Новолуганским - с станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Троицкое - с станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела. У районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 152 мм противник выпустил 10 снарядов и с калибра 122 мм - 21 снаряд ", - говорится в сообщении.

Вследствии вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

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В городе Барановка Житомирской обл. люди попрощались со старшим солдатом Александром Свинцицким. Он погиб в зоне проведения операции Объединенных сил.