Украинские войска огнем заставили врага перестать стрелять

Боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.
Среди украинских военных потерь нет, сообщает пресс-служба штаба ООС.
Один обстрел осуществили с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В сторону Каменки Ясиноватский район Донецкой обл. оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
У Светлодарска Бахмутского района Донецкой обл. стреляли из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Травневого Бахмутского района оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Патруль СММ ОБСЕ смог выйти из отеля в Донецке
У Новоселовки Второй Ясиноватского района позиции ВСУ обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Украинские войска открывали огонь и заставили врага прекратить огневую активность.
На Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупантов двое украинских военных получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение.
Комментарии