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понедельник, 25 октября 2021 08:29

Украинские войска огнем заставили врага перестать стрелять

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Украинские войска огнем заставили врага перестать стрелять
Боевики четыре раза устроили обстрелы. Фото: УНІАН

Боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Среди украинских военных потерь нет, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Один обстрел осуществили с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В сторону Каменки Ясиноватский район Донецкой обл. оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

У Светлодарска Бахмутского района Донецкой обл. стреляли из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Травневого Бахмутского района оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

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У Новоселовки Второй Ясиноватского района позиции ВСУ обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские войска открывали огонь и заставили врага прекратить огневую активность.

На Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупантов двое украинских военных получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение.

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Дата
25
октября

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