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воскресенье, 03 марта 2019 20:56

Украинские военные уничтожили грузовик боевиков

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Украинские военные уничтожили грузовик боевиков
На Донбассе уничтожили ЗИЛ боевиков. Фото: DW

На Донбассе украинские военные уничтожили ЗИЛ боевиков, который подвозил вооружения на позиции.

Ликвидировали вражескую технику на Светлодарском направлении в субботу, 2 марта. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

"Воины ОС запустили с противотанкового ракетного комплекса по технике врага. Несмотря на значительное дальность от цели, старший сержант Юрий вновь подтвердил свой профессионализм, поразив ее на расстоянии 2800 метров", - рассказал военный.

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Ракета попала точно в цель, грузовик был уничтожен.

Боевики на Донбассе несут новые потери. Так, 1 марта украинские военные ликвидировали 55-летнего Сергея Стовбура из Луганска. Также стало известно о смерти 60-летнего российского наемника Эдуарда Смирнова.

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Дата
03
марта

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