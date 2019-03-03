Украинские военные уничтожили грузовик боевиков

На Донбассе уничтожили ЗИЛ боевиков. Фото: DW

На Донбассе украинские военные уничтожили ЗИЛ боевиков, который подвозил вооружения на позиции.

Ликвидировали вражескую технику на Светлодарском направлении в субботу, 2 марта. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

"Воины ОС запустили с противотанкового ракетного комплекса по технике врага. Несмотря на значительное дальность от цели, старший сержант Юрий вновь подтвердил свой профессионализм, поразив ее на расстоянии 2800 метров", - рассказал военный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили последние новости о ситуации на Донбассе

Ракета попала точно в цель, грузовик был уничтожен.

Боевики на Донбассе несут новые потери. Так, 1 марта украинские военные ликвидировали 55-летнего Сергея Стовбура из Луганска. Также стало известно о смерти 60-летнего российского наемника Эдуарда Смирнова.