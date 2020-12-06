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воскресенье, 06 декабря 2020 13:02

Украинские военные на Донбассе погибают в 10 раз меньше - Зеленский

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Украинские военные на Донбассе погибают в 10 раз меньше - Зеленский
Зеленский рассказал о самом стойком перемирии на Донбассе. Фото: president.gov.ua

На Донбассе уже 133-й день продолжается перемирие, благодаря которому украинские военные погибают в 10 раз меньше.

Об этом во время мероприятий по случаю Дня Вооруженных сил Украины рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что это перемирие самое стойкое с начала войны, количество обстрелов уменьшилось в пять раз, а погибших и раненых - в 10 раз.

"В этот период год назад в среднем каждые 72 часа погибал один наш военный. Сейчас есть недели, месяцы без погибших и раненых. Возможно это жесткая и нетипичная фраза для статистических данных, но скажу по-простому - в нашей Украине похорон стало меньше почти в десять раз. В десять раз меньше слез матерей, детей, жен, мужей, родных, боевых побратимов ", - отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что перемирие держится уже больше четырех месяцев.

"Спасибо, что не поддаетесь на провокации, понимаете, почему это так важно. Что весь мир видит, как много делают Украина и ее войска для войны. Чтобы гремело на востоке только в тот день, когда на всю территорию Донецкой и Луганской областей вернется мир и мы отметим это длительным салютом", - сказал Зеленский.

6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил. Приветствуют солдат и офицеров Сухопутных войск, Воздушных и Военно-морских сил.

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