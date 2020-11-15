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воскресенье, 15 ноября 2020 09:10

Украинские военные дали отпор русским наемникам

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Украинские военные дали отпор русским наемникам
Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года. Однако готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни и здоровью. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Донбассе в течение минувших суток, 14 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военные открывали огонь в ответ.

Боевых потерь и ранений среди наших защитников вследствие вражеских выстрелов не было, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"В районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились рядом с Водяным, что на Приазовье. На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня враждебным снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 15 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки. Среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе российские установки дистанционного разминирования УР-07 "Пересортировка". Их разместили на полигоне села Шимшиновка.

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Дата
15
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