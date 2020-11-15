Украинские военные дали отпор русским наемникам

На Донбассе в течение минувших суток, 14 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военные открывали огонь в ответ.
Боевых потерь и ранений среди наших защитников вследствие вражеских выстрелов не было, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
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"В районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились рядом с Водяным, что на Приазовье. На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня враждебным снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток, 15 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки. Среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе российские установки дистанционного разминирования УР-07 "Пересортировка". Их разместили на полигоне села Шимшиновка.
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