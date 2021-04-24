Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции

Украинские моряки примут участие в учении военно-морских сил Турции Dogu Akdeniz 2021.
Военно-морские Силы ВСУ уже приняли участие в начальной конференции по планированию учений, сообщает Минобороны.
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"Обсудили концепции обучения, согласование предыдущего состава сил, которые планируется привлечь и формат участия украинской стороны", - говорится в сообщении.
В связи с пандемией коронавируса начальная конференция по планированию учений состоялась в режиме онлайн.
Учения Dogu Akdeniz 2021 (Восточное Средиземноморье - 2021) должны состояться в конце года в Западной части Средиземного моря.
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