Украинская оборонка переходит на стандарты НАТО / фото: Укроборонпром

С 2019 году в руководящих документах Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины начинается внедрение принципов и стандартов НАТО.

Начнется практическое внедрение натовских технических стандартов к производству вооружения и военной техники в Украине, сообщает Укроборонпром.

Это позволит значительно повысить качество украинского оружия и обеспечит взаимную совместимость боевых систем Украины и стран-членов Альянса

Такое решение было принято в ходе заседания 27-й Совместной рабочей группы Украина-НАТО. Это стало возможным благодаря активной работе группы, которую возглавляет первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковський и заместитель генерального секретаря НАТО Камиль Гранд.

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Летом 2019 технические эксперты НАТО посетят предприятия "Укроборонпрома", входящие в кластеров авиастроения и радиолокации.

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