Украинцы сбили вражеский беспилотник

Дрон использовали для корректировки огня. Фото: "Українська правда"

На Донбасі збили безпілотник бойовиків.

"Для коригування вогню з АГС ворог застосував БпЛА типу "квадрокоптер" зі сторони населеного пункту Мінеральне. Всього декілька пострілів зі стрілецької зброї знадобилося українським воїнам, аби збити БпЛА противника після перетину лінії розмежування", - повідомляє штаб ООС.

Усього бойовики здійснили 6 порушень режиму припинення вогню.

"По українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська двічі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем. А поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета"Ю - йдеться у повідомленні.

Втрат і поранень серед військових унаслідок ворожих пострілів немає.

Сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари.