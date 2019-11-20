Украина прощается с полковником Егением Коростелевым

Фото: sumy.today

В Сумах прощаются с полковником Вооруженных сил Украины Евгением Коростелевым.

Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады подорвался на мине во время исполнения боевого задания вблизи Новотроицкого Донецкой 12 ноября. Через неделю умер в Харьковском госпитале.

В 9:00 с военным простились родные. Около в 10:00 в Свято-Воскресенском соборе покойного отпели, передает sumy.today. Также с воином прощаются в кадетском корпусе, далее траурная процессия двинется к Аллее Героев на Центральном кладбище города.

У полковника осталась жена, дочь и сын. Ему был 41 год.

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Он стал командиром 128-й отдельной горно-штурмовой бригады только в сентябре этого года. До тех пор служил в 25-й десантной бригаде, где прошел путь от командира взвода до командира бригадной артиллерийской группы - заместителя командира бригады. С первых дней АТО участвовал в боевых действиях.