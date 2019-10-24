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четверг, 24 октября 2019 13:30

Украина признает свидетельства о рождении и смерти, которые выдают в ОРДЛО

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Украина признает свидетельства о рождении и смерти, которые выдают в ОРДЛО
Кабмин изменил правила признания документов с ОРДЛО. Фото: ZIK

Украина признает свидетельства о рождении и смерти, которые выдают в ОРДЛО.

В Кабинете министров отметили, что это не будет означать признание оккупированных территорий, пишет Униан.

С этим решением справки о рождении, или смерти граждан Украины признавать или невизнаватиме специальная комиссия ЗАГС.

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При его принятии учли положения "намибийские исключений" ООН, а также Закон Украины от 18 января 2018 № 2268-VIII "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

До этого свидетельства о рождении и смерти, выданные боевиками признавали в судебном порядке.

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24
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