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Убит прямым попаданием снаряда: на Донбассе погиб 43-летний Евгений Фурсов

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Автор: FB/Павло Островський
  Евген - первый погибший военный из Дружковки
Евген - первый погибший военный из Дружковки
23 февраля в результате обстрела от прямого попадания снаряда погиб 43-летний Евгений Фурсов. Родом из Дружковки Донецкой области.

Того времени было зафиксировано 3 обстрелы, Чермалык - с ПТРК и дважды Екатериновка - из минометов, АГС и ВКК

"Его уважали сослуживцы, доверяли командиры. Он был готов прийти на помощь собратьям в сложных задачах. Евгений - первый погибший военный из нашего города", - написал общественный активист Павел Островский в Facebook.

У Евгения остались родители и дочь.

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"В связи с проведением следственных действий на месте гибели нашего собрата, жителя Дружковки Евгения Фурсова, до выяснения всех обстоятельств просим не уточнять подразделение и место дислокации. На месте гибели работает группа военнослужащих", - сообщили в командовании батальона.

Также активист обратился к неравнодушным с призывом о помощи.

"Думаю, что мы должны помочь его семье. Всем, кто желает оказать финансовую помощь, можете это сделать, перечислив средства на карту Привата 5168 7456 0127 6907 (Павел Островский). Это самое малое, что мы сейчас можем сделать, чтобы почтить память погибшего героя Украины. отчитаются у себя на странице и частно тем, кто откликнется", - отметил Островский.

16 февраля вблизи Крымского Новоайдарского района Луганской области вследствие пулевого ранения в голову погиб 28-летний Сергей Данилейченко. Был старшим солдатом 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады.

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