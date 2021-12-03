У Путина угрожают открыто давать оружие боевикам

Оккупанты отреагировали на помощь Украине. Фото: РИА

Россия может начать открыто давать боевикам оружие.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передает "Интерфакс".

"Если ту сторону будут снабжать оружием, Javelin и т.д., то и Россия, вероятно, будет что-то поставлять другой стороне для защиты людей", - сказал он.

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При этом присутствие российских военных в оккупированных районах Донбасса неоднократно доказывали.

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал слова Захаровой ложью.