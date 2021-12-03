У Путина угрожают открыто давать оружие боевикам

Россия может начать открыто давать боевикам оружие.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передает "Интерфакс".
"Если ту сторону будут снабжать оружием, Javelin и т.д., то и Россия, вероятно, будет что-то поставлять другой стороне для защиты людей", - сказал он.
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При этом присутствие российских военных в оккупированных районах Донбасса неоднократно доказывали.
Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал слова Захаровой ложью.
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