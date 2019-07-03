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среда, 03 июля 2019 12:11

"У нас здесь свое "королевство" - Луганск оставят без воды и света

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&quot;У нас здесь свое &quot;королевство&quot; - Луганск оставят без воды и света
В оккупированном Луганске отключат воду и свет. Фото: proxy11.online.ua

Жители оккупированного Луганская жалуются на постоянные перебои с электричеством и подачей холодной воды.

Террористы на несколько дней оставят временно оккупирован Луганск без электричества и воды, пишет LIGA.net.

"Говорят, что 5 июля отключат вечером и, возможно, дадут свет 7 июля. При такой жаре - это издевательство", - говорят местные.

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По их словам, в городе отмечается в последние дни до +37 градусов.

"Холодильники потекут, продукты, которые здесь покупаем по бешеным ценам, значит, вообще пропадут", - пожаловалась луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Она уточнила, что, возможно, электричества не будет и в других городах ЛНР, например, Алчевске, Кадиевке, Антраците.

"Воды, которую дают по графику, тоже не будет. 5-й год проблема не решается, никто ничего не объясняет. Понимаете, у нас тут свое "королевство", - иронизирует Марина.

В Донецке таких проблем практически нет.

"Свет отключают очень редко, а горячая и холодная вода была даже в самые тяжелые дни начала войны", - уточнил донеччинин Максим.

14 мая 2019-го зафиксировали проблемы с мобильной связью оператора Vodafone в Луганске.

Украинские военные эвакуировали из Широкино Донецкой области ценную коллекцию произведений искусства. Коллекция, вероятно, принадлежала украинскому художнику, графику Виктору Павлюку, у которого в Широкино был дом и мастерская. Картины были переданы арт-платформе ТЮ.

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03
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