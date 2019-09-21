Третий Майдан будет уже военным - мнения экспертов о выборахв ОРДЛО

Такую "победу" президенту Владимиру Зеленскому вряд ли удастся продать украинскому обществу Фото: Etcetera.media

Выборы на временно оккупированной Донбассе могут обернуться третьим Майданом, если главари ЛНР-ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин победят на выборах.

В законе "О местных выборах" сказано, что не имеют права быть избранными те граждане Украины, которые имеют непогашенную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Против главаря ЛНР Леонида Пасечника в июле 2019 года ГПУ было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: руководство террористической организацией, захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Открыть дело еще не значит осудить, а, следовательно, Пасечник, так же как и главарь ДНР Денис Пушилин, будут иметь вполне законное право баллотироваться на местных выборах, например, в качестве мера Луганска и Донецка. С учетом админресурса, который сохранят на момент плебисцита в ОРДЛО Пушилин и Пасечник, результат голосования не сложно предсказать, пишет "Апостроф".

Такую "победу" президенту Владимиру Зеленскому вряд ли удастся продать украинскому обществу.

"Пока я не вижу, чтобы худший вариант реализовывался. Это будет угроза третьего Майдана, только он будет уже военный, и Зеленскому, вместе со всей администрацией и монобильшистю мало не покажется", - говорит военный эксперт Алексей Арестович.

По мнению аналитика Украинского института будущего Игара Тышкевича, с определенным процентом нынешних чиновников ОРДЛО придется смириться и в новых органах местной власти на Донбассе.

"Значительная часть из них, к сожалению, пройдет в местную власть. Но что такое местная власть, когда не стреляют Этот вопрос канализации, теплоснабжения, медицины. Для нас формат местных выборов допустимый при одном ключевого условия: мы не должны легитимизировать ДНР и ЛНР. Если это местные власти, то пусть она занимается местными проблемами. Местные выборы не должны делать из нее политического субъекта ", - говорит Тышкевич.

Выходом из ситуации могло бы стать "разбавления" чиновников.

"У нас же проходит процесс децентрализации. Что мешает стимулировать создание ОТГ, в которых два района были бы на свободной территории, а один - на бывший оккупированной?" - добавляет Тышкевич.

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Впрочем, к моменту реальных выборов в ОРДЛО украинские законы еще можно будет успеть изменить, прописав в них запрет для деятелей калибра Пушилина баллотироваться даже на пост главы ОСМД. Появится такое законодательное ограничение - большой вопрос.

Было бы справедливо, если бы переселенцы голосовали на местных выборах на оккупированной части Донбасса. Впрочем, организация их участия является колоссальной проблемой. Так, голосование переселенцев в интервью "Европейской правде" прокомментировал министр иностранных дел Вадим Пристайко. "Мне кажется, что было бы справедливо, чтобы люди, которые из-за войны были вынуждены переселиться и при этом не теряли связь со своей малой родиной, также выбирали новую местную власть. Ведь мы рассчитываем, что они вернутся домой, а следовательно, эта власть руководить теми людьми, и они должны повлиять на ее избрание. Но если вы спросите, каким образом мы их перевезем или как для них провести выборы - это колоссальная проблема. Мы ее не решим даже в мирное время. И таких вопросов - множество. Например, сколько избирателей, кто составляет списки, кто их проверит? "- сказал министр.