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пятница, 21 мая 2021 18:29

Террористы устроили учения на оккупированных территориях

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Террористы устроили учения на оккупированных территориях
В оккупированных районах начали командно-штабные учения. Фото: "Укрінформ"

Террористы на оккупированных территориях проводят масштабные учения.

"Командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность оперативной группировки российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сообщает Министерство обороны Украины.

Масштабные командно-штабные учения начались 17 мая. Контролируют обучение офицеры штаба Южного военного округа ВС РФ.

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Оккупанты активно агитируют резервистов к прохождению военной службы по контракту в подразделениях армий террористических организаций.

На территории так называемой ДНР стартовал "призыв" мужчин на военную службу. В то же время главари так называемой ЛНР начали набор мужчин для "учения военно-учетных специальностей", свидетельствуют "указы" главарей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

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Дата
21
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