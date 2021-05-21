Террористы устроили учения на оккупированных территориях

В оккупированных районах начали командно-штабные учения. Фото: "Укрінформ"

Террористы на оккупированных территориях проводят масштабные учения.

"Командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность оперативной группировки российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сообщает Министерство обороны Украины.

Масштабные командно-штабные учения начались 17 мая. Контролируют обучение офицеры штаба Южного военного округа ВС РФ.

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Оккупанты активно агитируют резервистов к прохождению военной службы по контракту в подразделениях армий террористических организаций.

На территории так называемой ДНР стартовал "призыв" мужчин на военную службу. В то же время главари так называемой ЛНР начали набор мужчин для "учения военно-учетных специальностей", свидетельствуют "указы" главарей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.