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понедельник, 10 февраля 2020 14:06

Террористы ДНР опозорились с рекламой счастливой жизни в "республике"

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Автор: Facebook/Анатолий Штефан
  Мальчик, что якобы родился в ДНР
Мальчик, что якобы родился в ДНР

В ДНР на билбордах разместили фото мальчика, который якобы родился на оккупированной территории и счастлив из-за этого. Но выяснилось, что на самом деле ребенок не "ДНРовский", а из Австралии.

Об этом фейке офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан написал в Facebook.

"В Дирляндии показательно продолжают кормить население г*вном. Но они привыкли к этому. Наглядный пример с мальчиком на баннерах", - добавил военный.

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На самом деле мальчик оказался не из ДНР, а из Австралии. Фотография, которую позаимствовали боевики, опубликованная на сайте отеля Mornington Hotel в австралийском городе Морнингтон.

В комментариях пользователи начали иронизировать по этому поводу.

"Я подумала, что это выжил тот мальчик в трусиках, которого съели бандеровцы", - отметила Папы Боринская.

Автор: Facebook/Анатолий Штефан
  Мальчик оказался родом из Австралии
Мальчик оказался родом из Австралии
В центре Москвы просит милостыню российский наемник 32-летний Виктор Сорокин по кличке "Вампир", который воевал на Донбассе. Теперь просит помощи на Арбате, сидя в военной форме.
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