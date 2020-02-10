Террористы ДНР опозорились с рекламой счастливой жизни в "республике"

Автор: Facebook/Анатолий Штефан Мальчик, что якобы родился в ДНР

В ДНР на билбордах разместили фото мальчика, который якобы родился на оккупированной территории и счастлив из-за этого. Но выяснилось, что на самом деле ребенок не "ДНРовский", а из Австралии.

Об этом фейке офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан написал в Facebook.

"В Дирляндии показательно продолжают кормить население г*вном. Но они привыкли к этому. Наглядный пример с мальчиком на баннерах", - добавил военный.

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На самом деле мальчик оказался не из ДНР, а из Австралии. Фотография, которую позаимствовали боевики, опубликованная на сайте отеля Mornington Hotel в австралийском городе Морнингтон.

В комментариях пользователи начали иронизировать по этому поводу.

"Я подумала, что это выжил тот мальчик в трусиках, которого съели бандеровцы", - отметила Папы Боринская.

Автор: Facebook/Анатолий Штефан Мальчик оказался родом из Австралии

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