Террористы ДНР опозорились с рекламой счастливой жизни в "республике"

В ДНР на билбордах разместили фото мальчика, который якобы родился на оккупированной территории и счастлив из-за этого. Но выяснилось, что на самом деле ребенок не "ДНРовский", а из Австралии.
Об этом фейке офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан написал в Facebook.
"В Дирляндии показательно продолжают кормить население г*вном. Но они привыкли к этому. Наглядный пример с мальчиком на баннерах", - добавил военный.
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На самом деле мальчик оказался не из ДНР, а из Австралии. Фотография, которую позаимствовали боевики, опубликованная на сайте отеля Mornington Hotel в австралийском городе Морнингтон.
В комментариях пользователи начали иронизировать по этому поводу.
"Я подумала, что это выжил тот мальчик в трусиках, которого съели бандеровцы", - отметила Папы Боринская.
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