Сутки на Донбассе: военный получил ранения

Террористы 5 раз обстреляли военных. Фото: Reuters

В течение суток террористы 5 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранение.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил. Неподалеку от Талаковки по направлению Пикуза - со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Водяного по направлению Азова - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Павлополя по направлению Украинского - из автоматических гранатометов. Вблизи Марьинки по направлению Трудовского - из подствольных гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз обстреляли позиции украинских военных вблизи Светлодарска по направлению Лозового - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Во время транспортировки от полученных ранений скончался один из военных, которые сегодня попали под огонь противника.