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пятница, 07 мая 2021 08:43

Сутки на Донбассе: военные рассказали об адских обстрелах и потерях

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Сутки на Донбассе: военные рассказали об адских обстрелах и потерях
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельные ранения. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось. Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, его состояние тяжелое, сообщили в штабе ООС.

Неподалеку Луганского враг дважды открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новгородского оккупанты дважды обстреляли из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Южного - еще и с станковых противотанковых гранатометов.

В направлении наших позиций у Пищевика враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Шумов - стрелковое оружие. В районе Талаковки по нашим позициям было сброшено с БПЛА два выстрела ВОГ-17.

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В пригороде Новотошковского вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Зайцево - из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Новотроицкого - с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков российские захватчики трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Южного оккупанты дистанционно минировали наши позиции по ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - говорят в штабе.

По состоянию на утро 7 мая зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Южного оккупанты дистанционно минировали позиции из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

У украинских границ до сих пор остаются более 80 тыс. российских военных. Россия отвела от границ лишь несколько тысяч военнослужащих.

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Дата
07
мая

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