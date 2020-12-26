Стало известно, почему военный на Донбассе получил ранения

Военный случайно ранил себя. Фото: "Цензор.нет"

Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Большого получил ранения.

Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием, сообщили в бригаде.

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"26 декабря в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий нашей бригады. Воин доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь врачей. По данному факту командиром воинской части назначено служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом идется в утреннем возведении Командование Объединенных сил по состоянию на 7 часов 26 декабря.