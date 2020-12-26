Стало известно, почему военный на Донбассе получил ранения

 
Ексклюзивы
1/5
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 252
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
1 Просмотров: 5454
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 540
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 459
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18639
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 882
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2592
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2250
Фото
Все фото
3
5
17
8
3
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
&quot;С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал&quot;: как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
Почтили память погибших спецназовцев &quot;Альфы&quot;
Почтили память погибших спецназовцев "Альфы"
Квартира под Киевом, дочь в Париже: СМИ разведали, как живет &quot;минист&quot; ЛНР
Квартира под Киевом, дочь в Париже: СМИ разведали, как живет "минист" ЛНР
Видео
Все видео
Сутки в ООС: наемники обстреляли частные дома
Сутки в ООС: наемники обстреляли частные дома
Соблюдалась ли тишины на Донбассе - последние новости из штаба
Соблюдалась ли тишины на Донбассе - последние новости из штаба
Обстрелы из артиллерии и гранатометов и минировании позиций: последние новости с передовой
Обстрелы из артиллерии и гранатометов и минировании позиций: последние новости с передовой
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
Воины ВСУ всыпали российским оккупантам
Воины ВСУ всыпали российским оккупантам
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
Просмотров: 405
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18639
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 306
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1332
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1989
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
25 декабря 2020
Просмотров: 279
Десять тез про 2020-й
Рік скоро завершиться, тож дозвольте мені написати 10 філософських тез про цей складний 2020-й. 1.У світі поменшало свободи. Захід, який критикував ...
суббота, 26 декабря 2020 20:40

Стало известно, почему военный на Донбассе получил ранения

  Комментировать
Стало известно, почему военный на Донбассе получил ранения
Военный случайно ранил себя. Фото: "Цензор.нет"

Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Большого получил ранения.

Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием, сообщили в бригаде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война идет в этот самый миг: подорвался наш военный

"26 декабря в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий нашей бригады. Воин доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь врачей. По данному факту командиром воинской части назначено служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом идется в утреннем возведении Командование Объединенных сил по состоянию на 7 часов 26 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, почему военный на Донбассе получил ранения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники

Первые казино возвели бандиты

Мир увидел пьесу Шекспира "Король Лир"

12-летняя сыграла одержимую дьяволом

В результате цунами погибли около 240 тысяч человек

Самое читаемое
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
 1 Просмотров: 8019
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
 Просмотров: 7065
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
7
 Просмотров: 6031
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
7
 Просмотров: 5571
&quot;Только один момент. Не говорите о советских &quot;наши&quot; - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
26
 1 Просмотров: 5454
Донбасс
Сутки в ООС: наемники обстреляли частные дома
Сутки в ООС: наемники обстреляли частные дома
 Просмотров: 144
Пророссийские боевики обстреляли частный сектор на Донбассе
Пророссийские боевики обстреляли частный сектор на Донбассе Просмотров: 234
Оккупанты четыре раза нарушили режим тишины
Оккупанты четыре раза нарушили режим тишины Просмотров: 63
На Донбасс отправили почти 400 тонн гумпомощи
На Донбасс отправили почти 400 тонн гумпомощи Просмотров: 162
Как прошли сутки на российско-украинской войне
Как прошли сутки на российско-украинской войне Просмотров: 189
Больше всего комментируют
4
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации"
3
Зеленский не получил приглашение на инаугурацию Байдена
1
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
1
В Украину вернулся политзаключенный Шумков. Он провел 4 года в заключении
1
После нападения России из Крыма мобилизуют мужчин и женщин - Зеленский
Голосов: 10108
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть