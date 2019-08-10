США против выхода Украины из Минских переговоров

Ульям Тейлор убежден, что переговоры в Минске - единственный способ прекращения войны. Фото: Новое Время.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Киеву не стоит выходить из переговорного процесса в Минске.

Переговоры в Минске - это единственный способ прекращения войны в Донбассе, сказал Тейлор в интервью Голосу Америки.

Он подчеркнул, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и официальный Киев, и Минская группа, и США.

"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет", - отметил он.

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Чи повинна Україна призупинити переговори у мінському форматі після загибелі чотирьох військових на Донбасі? Точка зору керівника дипломатичного представництва США в Україні Вільяма Тейлора pic.twitter.com/1RT1TNgJew — Голоc Амepики (@chastime) 9 серпня 2019 р.

Тейлор убежден, что необходимо продолжить давление на РФ со стороны Вашингтона, чтобы склонить Москву к прекращению войны на востоке Украины.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Роман Безсмертный сказал, что нам следует приостановить работу в Минском процессе после гибели четырех украинских военных в Павлополе. Сделать это минимум до момента, пока будет собран "нормандский формат".