США и Великобритания обвинили РФ в срыве договоренностей и лжи

Карен Пирс жестко "прошлась" по России на Совбезе ООН. Фото: REUTERS

Представительница США Шерит Норман Шале обвинила Россию в срыве Минских договоренностей.

"К сожалению, Россия не выявила готовности выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Она продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать рядом со своими марионетками на востоке Украины. Это прямо нарушает российские обязательства, взятые в Минских сделках, в том числе по установлению немедленного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Возглавляемые Россией силы продолжают нарушать обещания, данные президентом Путиным и российскими должностными лицами, и убивать украинцев на украинской территории", сказала Шале во время заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Представительница Великобритании при Совбезе ООН Карен Пирс обвинила россиян в постоянной лжи о войне на Донбассе.

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"Россия вместо того, чтобы сдерживать своих марионеток, снабжает их техникой и личным составом. Ничего не делает, чтобы безопасно доставляли гуманитарную помощь на Донбасс. Единственная цель РФ - подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Они хотят, чтобы Москва, а не сами украинцы , определяли будущее Украины", - заявила Пирс.

Дипломат добавила, что выборы в Донбассе могут произойти только в случае прекращения огня, допуска наблюдателей ОБСЕ и вывода российских войск из Украины.

Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого, продолжался бой, в котором Украина понесла потери.