Создание подгруппы ТКГ по возвращению границы Украины пока не нужно - Кравчук

Кравчук рассказал о ходе переговоров по Донбассу. Фото: РБК

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что подгруппа, которая занималась бы вопросами восстановления контроля над границей, пока не создавалась.

Это обусловлено безосновательностью такого решения, однако не стал отрицать, что этот вопрос поднимался во время обсуждения ситуации членами ТКГ, сообщает РБК-Украина.

Бывший украинский президент добавил, что не знает, примут ли такое решение вообще.

"Размышления о создании такой подгруппы по возвращению контроля над украинской границей идут, но не могу сказать, будет ли такое решение принято вообще. Для этого пока нет оснований", - сказал Кравчук.

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Раньше Кравчук заявил, что Россия оказалась не в лучшем положении, чтобы выдвигать любые ультиматумы и свои условия Украине по Донбассу.