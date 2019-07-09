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вторник, 09 июля 2019 11:50

Создали пособие с терминами по вооруженному конфликту на Донбассе

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  Его разработали для журналистов, политиков и представителей власти. Фото: mtot.gov.ua
Его разработали для журналистов, политиков и представителей власти. Фото: mtot.gov.ua

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц презентовало пособие "АБВ... Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)", созданный по инициативе ведомства.

"МинВОТ решило инициировать разработку пособия в помощь в работе как журналистов, общественных деятелей, так и государственных служащих и политиков. Авторы пособия ориентировались на международное гуманитарное право, которое основывается на уважении к человеку", - говорит глава министерства Вадим Черныш.

Пособие содержит разъяснения терминологии международного гуманитарного права, также в него включены новые сроки по вооруженному конфликту и военной агрессии РФ. Терминология основывается на законодательстве Украины, сформированном после 2014-м, и Международном гуманитарном праве.

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Россия отказывает в выдаче паспортов жителям Донбасса, достигшим 45 лет. Большинство таких документов возвращают с грифом "отказать", сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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