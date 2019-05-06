Совесть замучила: застрелился предатель

На оккупированной Луганщине самоликвидировался очередной предатель Украины.

Боевик, 27-летний Павел Усков до войны служил в милиции, в 2017 году дезертировал и был объявлен в розыск пишет блогер Necro Mancer в Twitter.

Автор: Соцсети "Совесть замучила", - пишут в местном паблике "Свердловск ты должен это знать"

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Жил в селе Рафайловке что на Луганщине

3 мая из служебного пистолета Макарова, который ему выдала Украине, выстрелил себе в висок.

Правоохранителям добровольно сдался 22-летний экс-боевик. Как отмечается, парень еще в августе 2014 года у возрасте 17 лет присоединился к одному из батальонов так называемой "ДНР". Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.