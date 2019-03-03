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Сообщили последние новости о ситуации на Донбассе

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Сообщили последние новости о ситуации на Донбассе
На Донбассе один украинский военный получил ранения. Фото: JKJ

На Донбассе боевики восемь раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Сепаратисты применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Водяное, с минометов 82-го калибра - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм - вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Золотое-4; из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов - около поселка Новологунское; из минометов 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Попасная; с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Крымское ", - говорится в сообщении.

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В результате обстрелов один военнослужащий был ранен.

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Троицкое (Попаснянский район, Луганская обл.) Из минометов калибра 120 мм. Обстрел был осуществлен по направлению населенного пункта Калинове.

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Дата
03
марта

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